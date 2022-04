Annulation de 1207 voix à Francheville près de Lyon : passe d'armes entre opposition et majorité, le coupable toujours inconnu

Mais comme tous les cinq ans, les Sages ont également dû statuer sur plusieurs erreurs de scrutin aux quatre coins de la France. A Francheville, près de Lyon, les 1207 suffrages exprimés (1287 si on compte les bulletins nuls et blancs) dans les bureaux de vote n°3 et n°4 ont été annulés car des bulletins blancs ont été mis à la disposition des électeurs aux côtés de ceux d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Un fait qui va à l'encontre de l'article L. 58 du code électoral.

Sur les procès-verbaux des deux bureaux de vote que LyonMag a pu consulter, il est écrit que mme Lebrun, déléguée du candidat Macron, a "constaté que des bulletins blancs étaient à disposition des électeurs bien que situés sur une autre table que celle des bulletins des deux candidats". Il est également indiqué que mme Lebrun a demandé aux présidents des bureaux de vote de placer ces bulletins blancs au même endroit que ceux des candidats, demande qui a été refusée. Enfin, il est précisé que ces bulletins blancs ont été très vite retirés des tables de vote.

Mais ce jeudi, le groupe d'opposition "Vivre Francheville" représenté par Caroline Paris a publié un communiqué pour dénoncer la situation. "Il se trouve que ce sont des élus de la majorité municipale, assurant les fonctions de présidents des bureaux de vote, qui ont pris l'initiative ou laissé prendre l'initiative de présenter des bulletins blancs", assure l'opposition.

Dans ce même communiqué, Caroline Paris se demande s'il s'agit "d'incompétence" ou d'une "action politique" de la part des élus de la majorité municipale.

Contacté par la rédaction, le maire de Francheville Michel Rantonnet dénonce quant à lui une tentative de récupération politique de la part de "Vivre Francheville". "Je ne fais pas de politique politicienne sur quelque chose d'aussi grave (...) je suis aux côtés des 1207 électeurs qui ont vu leur droit bafoué", poursuit-il.

L'édile sans étiquette explique que la déléguée du candidat Macron, qui est aussi assistante parlementaire du député Cyrille Isaac-Sibille, a simplement fait preuve d'une méconnaissance du code électoral. De plus, il affirme que la présence furtive de ces bulletins blancs dans les bureaux de vote n'aurait, de toute façon, pas eu d'incidence sur les résultats. En effet, les bureaux n°3 et n°4 comptent 4 et 5% de bulletin blanc alors que la moyenne et de 4% sur l'ensemble de la ville et de 7% à l'échelle nationale.

Pour résumer, il y a eu deux fautes dans les bureaux de vote concernés. Premièrement, il n'y aurait jamais dû y avoir des bulletins blancs à disposition des électeurs. Deuxièmement, la déléguée du candidat Macron n'aurait pas dû demander que ces bulletins soient placés à côté des bulletins des deux candidats.

Si on peut expliquer la seconde faute par une simple erreur de connaissance, il est impossible, pour le moment, de savoir qui a introduit les bulletins blancs dans les bureaux de vote.