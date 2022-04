Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron fait le grand chelem dans la Métropole de Lyon

Emmanuel Macron a survolé le scrutin, s’offrant 73,03% des voix dans le territoire de l’agglomération lyonnaise. Le président sortant devance ainsi Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national est reléguée à 26,97% des suffrages exprimés.

C'est un grand chelem car les 59 communes et les 9 arrondissements de Lyon ont placé Emmanuel Macron en pôle position. Même Quincieux et Jonage qui avaient pourtant hissé Marine Le Pen en tête au premier tour.

A noter que la participation s’élève à 66,55% dans la Métropole de Lyon.

Le détail des votes des 59 communes est à retrouver sur notre carte interactive.

Le président EELV de la Métropole, Bruno Bernard, avait réagi ce dimanche : "Soulagé de la défaite de l’extrême droite. Merci aux électeurs et électrices qui, comme moi, sont opposés aux politiques de casse sociale et de déni climatique menées depuis 5 ans, et qui ont utilisé le bulletin Macron pour faire barrage à Le Pen".