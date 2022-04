"Indigne", "grave", "démago" : Grégory Doucet (maire de Lyon) fustige Laurent Wauquiez et donne sa version sur l'attaque de la mairie du 4e

Au-delà de l'opposition naturelle qu'ont leurs partis respectifs, il est de notoriété publique que Grégory Doucet et Laurent Wauquiez ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde.

Cette nouvelle affaire de l'attaque de la mairie du 4e arrondissement de Lyon en est la preuve. Le premier coup porté vient du Républicain.

Cinq jours après la manifestation anarchiste et antifa qui a mené à l'attaque de la mairie et de sa police de défense, Laurent Wauquiez a reproché à l'écologiste de "se défausser de ses responsabilités" en rejetant la faute sur une trop lente intervention de la police nationale. Ces propos n'ont d'ailleurs pas manqué de faire sortir de leurs gonds le préfet du Rhône Pascal Mailhos et les syndicats de police municipale.

Aussi, dans son tweet d'attaque, Laurent Wauquiez insistait sur le fait que sa Région lui avait proposé une aide financière pour l'amélioration du système de vidéosurveillance de la Ville. Ce même vendredi, quelques heures plus tard, c'est au tour de Grégory Doucet de répondre à la charge.

L'édile a qualifié l'accusation de l'ancien ministre de "grave" et "indigne" de sa fonction avant de donner sa version des évènements de la soirée électorale du 24 avril. "Afin de protéger le scrutin et le personnel, la Ville de Lyon avait mobilisé plusieurs équipages municipaux en prévention de tels désordres ou agressions", a entamé le 1er magistrat.

Municipalité vs préfecture et syndicats : qui dit vrai ?

"A 21h37, dès la mise en mouvement du cortège, l'information a été immédiatement transmise au centre de commandement de la police nationale", assure-t-il. Et de poursuivre "puis nos policiers municipaux ont courageusement fait face et protégé les citoyens et les agents. Leurs collègues de la Police Nationale sont arrivés à 21h50 sur site en renfort".

Et c'est là que le bât blesse : la préfecture et les syndicats municipaux soutiennent que la police nationale a été avertie à 21h38 et que seulement une minute plus tard, un équipage était sur place. A 21h42 (horaire annoncé par la préfecture au Progrès), les manifestants ont été dispersés. La rédaction de LyonMag est en mesure de donner plus de crédits aux affirmations de la préfecture et des syndicats puisqu'un journaliste sur place a pu constater la rapidité d'intervention.

Caméra ou pas ?

Après cette justification, Grégory Doucet a déployé son argumentaire sur les caméras de vidéosurveillance. Selon lui, le PC Sécurité de la Ville "a pu suivre les mouvements des individus dans les Pentes de la Croix-Rousse, grâce aux caméras présentes". Comme le montre le site internet "Lyon sous surveillance" qui recense et localise les caméras de vidéosurveillance, on peut effectivement compter une quinzaine de caméras disposées dans la zone de la manifestation.

"Les images ont été transmises et communiquées au centre de commandement de la Police Nationale en temps réel, comme il est d’usage. La sécurité de nos concitoyens mérite mieux que vos propos démagogiques et faux, M. Wauquiez", conclut le maire de Lyon à ce sujet.

Et pour alimenter la guerre que se livrent les deux protagonistes, Grégory Doucet a choisi d'embrayer sur les coupes budgétaires de la majorité Wauquiez sur le secteur culturel : "à l'inverse, soutenir les acteurs culturels est un levier essentiel pour favoriser la paix civile et le vivre ensemble. En coupant les budgets, votre action y porte préjudice". Une pirouette politique aussi habile que prévisible.