Baisse de subventions à la culture : la Ville de Lyon furieuse contre la Région

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, ce vendredi, d’entreprendre un "rééquilibrage" au niveau des subventions qu’elles octroient à la Ville de Lyon. Le secteur de la culture est dans son viseur.

Concrètement, la Région va baisser ses aides de 20% pour l’Opéra, de 40% pour les Biennales. Elle souhaite aussi se retirer totalement du financement de la Villa Gillet, "ce qui revient à amputer la structure d’un tiers de son budget total", explique la Ville de Lyon, dans un communiqué de presse.

La Ville de Lyon réagit

Grégory Doucet, le maire de Lyon, précise que ces décisions ont été prises "sans concertation avec les partenaires, menaçant ainsi les activités et les emplois de structures culturelles majeures et remarquable […] déjà fortement impactées par la crise sanitaire."

L’élu écologiste réaffirme son engagement dans le secteur avec "un budget sanctuarisé qui représente 1/5e du budget municipal et un accompagnement de tous les acteurs du secteur, de la création à la diffusion."

Il rappelle, enfin, l’importance de la culture : "elle est essentielle au bon fonctionnement de notre société et de notre démocratie par la liberté de création qu’elle permet et sa puissance d’émancipation et d’éveil."