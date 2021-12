La mairie de Lyon rejette le mécénat de TotalEnergies pour l'Opéra et le MBA, Greenpeace applaudit

Via sa fondation, il finance certains évènements et lieux emblématiques afin de favoriser l'accès aux jeunes publics. TotalEnergies était par exemple partenaire principal de la 15e édition de la Biennale de Lyon, mais aussi mécène de l'Opéra de Lyon.

A la demande de Greenpeace, la Ville de Lyon a toutefois confirmé ce mardi avoir mis fin aux différente partenariats qui la liait avec la compagnie mondiale de production et de fourniture d'énergies. Puisque sa charte de mécénat inclut des enjeux environnementaux, il a été décidé que TotalEnergies n'était plus un partenaire acceptable. A l'instar des autres entreprises du secteur de l’énergie pétrolière.

Sur le site de l'Opéra de Lyon, on apprend donc que la fondation de Total soutenait "des initiatives destinées à favoriser l’Education Artistique et Culturelle" comme "L’Opéra à l’école", "Des artistes à l’école", "Duos des métiers" et "EchoO" un "projet inclusif et qualitatif mêlant jeunes issus de milieux en difficulté, adultes en insertion, enfants dans le cadre scolaire".

Autant dire que ces ateliers devront à l'avenir trouver d'autres financements sous peine d'être stoppés.

"Cette stratégie bien huilée des multinationales pétrolières et gazières leur permet d’acheter leur acceptabilité sociale pour continuer, en parallèle, leurs activités destructrices et climaticides", analyse de son côté Greenpeace.

L'Opéra de Lyon n'est pas le seul concerné par cet arrêt du partenariat avec TotalEnergies. Le Musée des Beaux-Arts (MBA) de Lyon ne travaillera également plus avec la firme.

Pour l'ONG Greenpeace, cet acte fort de Grégory Doucet et sa majorité écologiste pourrait être la première pierre d'une vague dans le reste du pays.

"La culture se doit d’être à l’avant-garde de la société et de montrer l’exemple face à l’urgence climatique ; et cela commence par cesser de cautionner les activités climaticides des entreprises pétrolières et gazières. L’Opéra et le musée des Beaux-Arts de Lyon viennent d’ouvrir la voie. Le musée du Louvre leur emboîtera-t-il le pas ? Après la ville de Lyon, les autres villes françaises vont-elles se positionner ? Il est temps pour toutes ces institutions d’exclure l’industrie fossile de leurs chartes de mécénat !", a réagi Edina Ifticene, chargée de campagne Pétrole à Greenpeace France.