Jet de soupe au Musée des Beaux-Arts : les militantes de Riposte Alimentaire jugées ce mardi à Lyon

Et le 10 février dernier, elles avaient réalisé une action au nom de Riposte Alimentaire au musée des Beaux-Arts de Lyon.

Pour avoir jeté de la soupe sur le tableau Le Printemps de Claude Monet, les deux activistes écologistes seront jugées ce mardi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon pour les dégradations commises. Car si la soupe ne s'était pas infiltrée entre la vitre et la toile du chef d'oeuvre de Monet, le cadre avait nécessité une restauration.

Dans un communiqué, Riposte Alimentaire annonce que les avocates de Sophie et Ilona réclameront la relaxe "au nom de la liberté d'expression et de l'état de nécessité".

"En ce début d'année, nous avons obtenu 2 relaxes sur le fondement essentiel de la liberté d’expression. La justice aura l’occasion ce mardi de réaffirmer son rôle d'indépendance. Sa responsabilité est d’autant plus cruciale que la démocratie se délite chaque jour davantage, malmenée par un pouvoir exécutif qui autorise les organisations néofascistes à défiler dans les rues de la capitale, mais qui assène matraques et gardes-à-vue quand étudiants et professeurs de la Sorbonne et de Sciences Po se mobilisent pour un cessez-le-feu à Gaza. Ces procès représentent une occasion cruciale d’asseoir la légitimité de la désobéissance civile et la nécessité d’actions radicales. Ils incarnent la conscience collective face à l'urgence climatique et le besoin d'actions audacieuses pour permettre aux générations futures de vivre dignement", poursuit le groupuscule qui a pris la suite de Dernière Rénovation, spécialisé dans le blocage de routes, et qui réclame l'instauration d'une Sécurité sociale de l'alimentation pour aider les plus précaires à se nourrir.

La justice lyonnaise s'était montrée intraitable en décembre dernier avec les militants qui avaient aspergé la préfecture du Rhône de peinture orange, les condamnant à des amendes avec sursis mais surtout à rembourser solidairement 76 000 euros de dommages et intérêts à la Préfecture et au Département du Rhône. Le sera-t-elle à nouveau ce mardi à 14h avec les deux jeunes femmes ayant ciblé le tableau du MBA ?