Yasmine Bouagga : "Important d'entendre ce que disent les activistes de Riposte Alimentaire"

Samedi, deux activistes de Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe un tableau de Claude Monet au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Une action que Grégory Doucet n'a pas condamné. "Je partage la réaction du maire de Lyon", indique Yasmine Bouagga. Pour la maire du 1er arrondissement, "on n'encourage pas ces actions qui se veulent non-violentes mais qui peuvent déteriorer les oeuvres. (...) C'est à la justice de condamner. (...) Il est important d'entendre ce que disent ces activistes".

Et de faire le parallèle avec son invitation à Joseph Garrigue, conservateur d'une forêt dans les Pyrénées-Orientales qui lance un appel pour protéger les forêts, la semaine dernière. Un évènement que la presse locale n'a pas couvert, contrairement à l'action de Riposte Alimentaire. "J'aimerais que le sujet majeur de la destruction du vivant puisse accéder aux grands médias et à l'opinion publique. (...)

S'il est important de protéger un tableau de Claude Monet, il est important de protéger aussi les insectes et les papillons qui font le lien avec le vivant auquel nous appartenons".

Le 1er arrondissement, comme les 2e et 4e, vont être en travaux pendant les élections municipales 2026. "C'est un risque qu'on a choisi de prendre. C'est à nous, élus, d'expliquer pourquoi ces travaux sont nécessaires. Jusqu'ici, lors des réunions d'informations, les habitants le comprennent bien. Notre action politique, c'est non pas de faire ce qui est glamour, mais ce qui est nécessaire", répond Yasmine Bouagga.

00:00 Tableau attaqué au MBA

01:40 Venue de Joseph Garrigue

04:14 Actions à la tête du 1er arrondissement

06:30 Végétalisation du 1er

08:02 Ancienne école des Beaux-Arts

09:17 Lyon en travaux pendant les élections

10:52 Drapeau blanc sur la mairie