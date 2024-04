Jet de soupe sur un tableau à Lyon : les deux activistes risquent jusqu'à 10 ans de prison

Les deux activistes écologistes de Riposte alimentaire qui ont, le 10 février dernier, aspergé de soupe le tableau "Le Printemps" de Claude Monet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, seront jugées le 21 mai.

Selon Tribune de Lyon, les jeunes femmes seront poursuivies pour dégradation en réunion de bien culturel. Elles risqueront jusqu'à 10 ans de prison.

Le tableau, contrairement au cadre, n'avait pas été dégradé par le jet de soupe. Un expert était intervenu pour s'en assurer, car les équipes du musée lyonnais craignait que du liquide se soit infiltré entre la vitre et la toile.

Cette action de Riposte Alimentaire, qui prend la suite de Dernière Rénovation, avait occasionné au sein de la majorité de Grégory Doucet un débat sur sa légitimité.

L'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert, dont le divorce est de plus en plus proche avec les écologistes, avait immédiatement dénoncé le jet de soupe et donné des nouvelles de l'expertise. C'est sur son impulsion que la plainte avait été déposée, conduisant désormais la justice à rattraper les deux militantes. "Face à l’urgence climatique, l’angoisse est légitime", avait réagi de son côté le maire de Lyon.

Le dernier conseil municipal avait également été mouvementé, NPG rappelant à l'ordre un élu qui faisait de l'humour concernant cet épisode, déclenchant alors la colère de la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga.