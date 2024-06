Jet de soupe sur un tableau à Lyon : le jugement attendu ce mardi à l’encontre des deux activistes

Les faits s’étaient déroulés le 10 février dernier au musée des Beaux-Arts. Deux militantes écologistes de Riposte alimentaire avait aspergé de soupe l’œuvre d’art, endommageant le cadre mais pas la toile.

Les deux étudiantes étaient poursuivies pour des faits de dégradation volontaire de biens culturels en réunion et refus d’obtempérer aux prélèvements ADN.

"On vit une situation si catastrophique que les scientifiques poussent à la désobéissance civile", avait déclaré Sophie d’une voix hésitante à l'audience du 21 mai. "On est rentré en résistance civile car les manifestations ne fonctionnent pas. On est obligé d’agir pour que les médias et le grand public prennent conscience de l’urgence", complétait Ilona.

Les mains agitées, Ilona et Sophie avouaient rechercher l’attention des médias pour leur cause. Des propos qui ne semblent pas convaincre le greffier hochant continuellement la tête en signe

de non. Venait le tour du procureur qui soulignait un acte "égoïste". Celui-ci ajoutait : "Quand de manière aveugle, immature et inconsidérée, on cherche l’attention pour parler d’une cause, on l’abîme et on en détruit une autre : l’accès à l’art".

Étudiante aux Beaux-Arts de Lyon, Sophie affirmaiy pourtant avoir "reçu le soutien de tous ses professeurs pour son action".

Les militantes risquaient jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Le procureur n’a pas requis la peine maximale et a demandé plutôt deux mois de prison avec sursis. Partie civile, la Ville de Lyon réclamait, via une demande formulée par lettre, un euro symbolique de dommages et intérêts. Une somme symbolique, mais dérisoire pour des coûts de restauration compris entre 2000 et 2200 euros.