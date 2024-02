Lyon : deux activistes écologistes s'attaquent à un tableau de Claude Monet

Ce samedi après-midi, deux militantes de Riposte alimentaire se sont introduites dans le musée des Beaux-Arts de Lyon où elles ont jeté de la soupe sur un tableau. Et pas n'importe quelle oeuvre : "Le Printemps", signé Claude Monet.

L'oeuvre n'aurait fort heureusement pas été endommagée car une vitre la protégerait, ce qui n'est pas le cas de tous les tableaux exposés au musée du 1er arrondissement. Un expert est tout de même attendu en début de semaine pour examiner le tableau.

Ce type d'action, faite pour alerter sur l'urgence climatique, suscite rarement des réactions positives. Sur la vidéo réalisée par Riposte alimentaire, on entend d'ailleurs un visiteur exaspéré par les deux jeunes femmes, les enjoignant à se taire.

💬 “Ce printemps sera le seul qui nous restera si nous ne réagissons pas. Que vont peindre nos futurs artistes ? A quoi rêverons-nous s'il n'y a plus de printemps ?”

ont scandé Ilona et Sophie, citoyennes engagées avec la campagne Riposte Alimentaire.

"L'art est le plus bel hommage à la vie. Nous l'aimons Mais nos futurs artistes n'auront plus rien à peindre sur une planète brûlée. Ils et elles ne rêveront plus, dans un monde aux multiples conflits. Nous avons encore le choix. Nous devons nous réveiller et résister", indique le collectif, qui cible ainsi l’agriculture, "responsable de 21% des émissions de gaz à effet de serre nationales et contribue grandement à la détérioration de notre biodiversité et à l’appauvrissement des sols, en raison de l’utilisation massive d’intrants". Riposte alimentaire réclame l'instauration d'une carte vitale d'alimentation avec 150 euros crédités chaque mois pour les Français.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi sur les réseaux de façon mitigée : "Je regrette l’action menée ce jour au Musée des Beaux-Arts de Lyon contre une toile de Monet. Tout mon soutien aux équipes, contraintes de fermer une partie du musée. Mais face à l’urgence climatique, l’angoisse est légitime. Nous y répondons par une action résolue".

Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, a été moins compréhensif : "Honte aux écologistes qui, sous couvert de 'désobéissance civile', s’attaquent à notre patrimoine culturel. La radicalisation des militants écologistes jour après jour est particulièrement inquiétante".