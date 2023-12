Préfecture du Rhône aspergée de peinture orange : les militants de Dernière Rénovation devront rembourser les dégâts

Ces trois militants écologistes ont été condamnés à 1000 euros d'amende avec sursis chacun, contre 300 euros requis par le parquet, pour avoir aspergé de peinture orange la Préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement de Lyon.

Là où les choses se corsent pour Dernière Rénovation, c'est que le trio devra également rembourser solidairement 76 000 euros de dommages et intérêts à la Préfecture et au Département du Rhône, alors que les frais totaux de réparation et remise en l'état des deux bâtiments avaient été estimés à 120 000 euros.

L’action remonte au 22 mars dernier. Ce jour-là, les activistes écologiques qui militaient pour un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment administratif avant d'être interpellés.

Les trois militants de Dernière Rénovation, qui clamaient penser que leur peinture orange s'enlevait facilement à l'eau, ont dix jours pour faire appel.