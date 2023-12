Activistes de Dernière Rénovation condamnés à Lyon : "Nous ne laisserons pas l'Etat faire les poches des citoyens"

Alors que l'avocat général avait requis 300 euros d'amende contre les trois activistes de Dernière Rénovation qui avaient aspergé la préfecture du Rhône et l'Hôtel du Département de peinture orange le 22 mars dernier, le tribunal judiciaire de Lyon les a condamnés à 1000 euros d'amende avec sursis, mais surtout à 76 544 euros de dommages et intérêts. Soit une bonne partie de la facture des dégradations commises estimées à 120 000 euros.

"De par sa sévérité, ce jugement place la justice lyonnaise du mauvais côté de l’Histoire. Nous ne laisserons pas l’État faire les poches des citoyens qui défendent leur vie pendant que les criminels climatiques du gouvernement et leurs amis milliardaires, responsables du massacre de millions de personnes, sont toujours en liberté. Les prévenus envisagent sérieusement de faire appel de cette décision", réagit Dernière Rénovation dans un communiqué.

Le mouvement, qui a annoncé sa dissolution après plus d'un an d'actions pour interpeller sur la rénovation thermique des bâtiments, estime que "le montant astronomique réclamé par les parties civiles pour le nettoyage de la peinture versé sur la préfecture s’appuie sur une accumulation de factures et devis qui participent d’une surenchère abusive au regard de la dégradation réelle du bâtiment".

"En condamnant les citoyens de Dernière Rénovation, la justice se place en marge des normes internationales censées garantir le droit fondamental de chaque individu à alerter sur le péril climatique qui menace nos vies et celles de nos proches", conclut-il.