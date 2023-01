Grégory Doucet bloqueur de routes avec Dernière Rénovation ? "Ça serait génial"

Ils se retrouvent dans le message mais pas dans la forme. Sauf Grégory Doucet qui avait, lors d’un déjeuner avec les journalistes début janvier, pris position pour ceux qui bloquent les routes.

Le maire de Lyon avait même comparé leur combat à celui de Rosa Parks.

Jeudi matin, en ouverture du conseil municipal, l'ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld tançait l’édile EELV sur ce parallèle qu’il jugeait douteux, une "approximation politique" ou "la banalisation" du combat contre la ségrégation raciale.

En réponse, Grégory Doucet maintenait sa position et la justifiait : "En 2020, 227 activistes pour l’environnement ont été assassinés dans le monde. Les personnes qui s’engagent à défendre le climat, l’habitabilité terrestre sont des gens qui méritent tout notre respect. D’ailleurs, la Ville de Lyon est refuge pour une jeune activiste brésilienne parce que dans son pays, sa vie est menacée parce qu’elle a osé se dresser pour défendre l’habitat des populations qu’elle défend. Vouloir laisser penser que l’engagement pour l’habitabilité terrestre est moins noble et moins important que d’autres luttes pour les droits civiques, c’est une erreur et c’est poursuivre dans l’aveuglement".

Verra-t-on bientôt Grégory Doucet s’assoir sur la route et bloquer la circulation pour réclamer de vastes programmes d’investissement pour la rénovation énergétique des bâtiments ? "Ça serait génial", a réagi Théoxane Billaut, militante de Dernière Rénovation, vendredi sur le plateau de BFM-TV.

"Ça fait toujours un soutien politique. Néanmoins, les beaux discours ne suffisent pas aujourd’hui. C’est bien de dire qu’on soutient Dernière Rénovation. Mais derrière il faut enclencher de vrais plans", tempérait-elle.