Des statues visées pour alerter sur l'urgence climatique : Dernière Rénovation est de retour à Lyon

Les militants de Dernière Rénovation sont de retour à Lyon. Mardi soir, ils ont réalisé une action coordonnée nationalement dans 12 grandes villes de France, dont la capitale des Gaules.

Entre Rhône et Saône, ils ont ciblé le centre-ville et des statues emblématiques. Ainsi, des banderoles ont fleuri sur la statue de Louis XIV place Bellecour, sur les statues de Gérard Audran et Guillaume Coustou de la fontaine des Jacobins, sur la statue d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit prince et enfin sur la statue Le chant des Canuts à la Croix-Rousse.

On pouvait y lire "Macron, roi de l'inaction", "Ni eau, ni futur" ou encore en anglais "742 jours restants".

L'action était réalisée trois semaines après l'interpellation d'Emmanuel Macron au salon de l'Agriculture. Le Président de la République "avait invité ces jeunes à venir discuter à l'Elysée. Le collectif avait ensuite répondu sur Twitter en acceptant l'invitation et en demandant à ce que la discussion soit publique. Depuis, aucun signe de vie de l'Elysée qui souhaitait pourtant se présenter comme ouvert aux échanges", regrette Dernière Rénovation, mobilisé pour la rénovation thermique des bâtiments, dans un communiqué.