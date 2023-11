Lyon : Dernière Rénovation bloque la M7 pour les 5 ans des Gilets Jaunes - VIDEOS

Ce samedi matin, vers 11h, une dizaine d'activistes de Dernière Rénovation se sont retrouvés dans le quartier de la Confluence pour bloquer la M7 le long du quai Perrache.

L'opération a duré près de 20 minutes, le temps que les policiers arrivent en nombre à pied après s'être garés sous l'autopont. Avant cela, le ton était fortement monté avec plusieurs automobilistes qui tentaient de dégager la route par eux-mêmes et de garder à l'écart les militants écologistes.

Le ton monte rapidement avec des automobilistes énervés par le blocage de @derniere_renov à Lyon pic.twitter.com/56TpoJPx0G — Lyon Mag (@lyonmag) November 18, 2023

Toujours pas de police sur la M7, la situation devient intenable avec @derniere_renov pic.twitter.com/JxbEruRdtM — Lyon Mag (@lyonmag) November 18, 2023

Cette action, qui survient deux semaines après leur retour fracassant et leur long blocage de la M6 au niveau de la porte du Valvert, était réalisée pour célébrer les 5 ans des Gilets Jaunes.

Fin du blocage de la M7 à Lyon, les militants de @derniere_renov sont évacués par la police au bout de 20 minutes pic.twitter.com/Rtj8flMzap — Lyon Mag (@lyonmag) November 18, 2023

Quel rapport entre Dernière Rénovation, qui milite pour la rénovation énergétique des bâtiments, et les Gilets Jaunes, dont le combat initial était de dénoncer la hausse du prix de l'essence ? D'autres combats communs, et notamment les "aspirations à une société plus équitable socialement et vertueuse sur le plan climatique".

Et de rappeler que le mouvement des Gilets Jaunes avait permis d'initier la Convention citoyenne pour le climat, autrice de 149 propositions en 2020 mais très peu retenues par le gouvernement d'Emmanuel Macron. "Cette grave trahison démocratique est ancrée dans la mémoire des citoyens", dénonce Dernière Rénovation.