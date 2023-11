Blocage de la M6 : le président de la Métropole de Lyon se paye Dernière Rénovation

Le président de la Métropole de Lyon est revenu sur l'action des activistes écologistes ce lundi matin, avec le blocage de la M6 pendant plus de 30 minutes après la porte du Valvert.

"Quel rapport y a-t-il entre le blocage de la M6 et de ses usagers avec le lancement d'un plan de rénovation massive ?", s'interroge le dirigeant EELV de la collectivité. Ce dernier rappelle au passage que la Métropole s'engage déjà pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec "des dizaines de millions d'euros".

Bruno Bernard lance d'ailleurs une nouvelle invitation à Dernière Rénovation pour organiser une rencontre, rappelant que le collectif a son numéro de téléphone : "Si le but est de faire bouger les lignes sur la rénovation thermique, nous leur avons proposé de les rencontrer pour qu'ils identifient les points d'améliorations et aides que nous pouvions apporter au collectif pour transmettre plus efficacement leurs messages aux responsables politiques et économiques de la rénovation. À ce jour, ils n'ont toujours pas souhaité cette rencontre, malgré de nombreuses relances depuis 1 an".

Pour rappel, les sept militants de Dernière Rénovation qui ont bloqué les deux voies de la M6 ont été interpellés et placés en garde à vue pour entrave à la circulation.