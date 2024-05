Une circulation dense ce samedi sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé hisse le drapeau orange ce samedi sur tout le pays dans le sens des départs. Ces difficultés sont la conséquence de la fin des vacances scolaires pour la zone B mais également les deux jours fériés de la semaine prochaine (le mercredi 8 mai et le jeudi de l’Ascension) avec au bout un possible pont pour les plus chanceux.

Les principaux ralentissements sont attendus entre 11 heures et 17 heures sur l’A7 entre Lyon et Orange. La journée de samedi est cependant classée verte dans le sens des retours.

Le mieux est encore de partir ou de revenir le dimanche où Bison Futé voit vert dans les deux sens de circulation.