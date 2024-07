Départs en vacances : un week-end en orange et rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouveau week-end de départs en vacances se prépare. Sans surprise, les automobilistes seront nombreux sur les routes dès ce vendredi. Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi sur les trois quarts du pays, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés se concentreront sur l’A7 entre Lyon et Marseille de 12h à 22h.

La situation sera encore plus compliquée ce samedi puisque la journée est classée rouge dans le sens des départs dans la région. Un pic de trafic est annoncé aux alentours de 11h et des ralentissements entre 8h et 17h de nouveau sur les autoroutes A6, A7 et A9.

Concernant la journée de dimanche, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera de nouveau confrontée aux bouchons avec un drapeau orange.

A noter que tous les voyants sont au vert dans le sens des retours pour ce nouveau week-end sur les routes.