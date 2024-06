Départs en vacances : les premiers bouchons de l’été attendus dès ce vendredi à Lyon

Bison Futé a dévoilé ses prévisions pour le premier week-end de départs en vacances d’été… et il va falloir faire preuve de patience.

Le drapeau orange sera en effet de sortie ce vendredi dans les deux sens sur tout le pays, à l’exception de l’Ile-de-France où Bison Futé voit rouge. Il est conseillé d’éviter notamment l’A7 entre Lyon et Marseille de 15h à 20h.

Concernant la journée de samedi, la couleur orange sera toujours d’actualité en région parisienne mais également sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Ailleurs la circulation sera plutôt tranquille. C’est une nouvelle fois l’A7 entre Lyon et Orange qui sera prise d’assaut de 10h à 17h.

Si habituellement la journée de dimanche est relativement calme, Bison Futé annonce également un drapeau orange dans la région cette fois-ci dans le sens des retours. L’A7 entre Orange et Lyon sera de nouveau concernée par les bouchons entre 17h et 19h mais également l’A47 entre Saint-Etienne et Lyon de 16h à 20h.