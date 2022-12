Lyon : les militants de Dernière Rénovation ont bloqué la sortie du périphérique Laurent-Bonnevay à Gerland - VIDEO

Après la M7 au niveau du Musée des Confluences puis l'entrée du tunnel sous Fourvière, ils ont choisi la sortie du périphérique Laurent-Bonnevay à Gerland pour s'assoir sur les voies et bloquer la circulation.

Sept personnes ont provoqué d'importants bouchons sur le boulevard Chambaud de la Bruyère, en direction de Lyon. Dernière Rénovation milite pour la mise en place d'un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments et des logements dans le pays.

La tension a été très forte entre les bloqueurs et les automobilistes. Deux militants étaient chargés de dialoguer avec ceux qui sortent de leur voiture pour tenter de comprendre le but de l'action. Un homme a entrepris de leur arracher leur bâche tandis qu'un autre, excédé, s'est armé d'un bâton pour menacer les bloqueurs. Un dernier volait les bonnets des militants.

"Vous nous emmerdez, on travaille", hurlaient certains automobilistes.

Contrairement aux autres actions, personne n'essayait de débloquer le barrage en attrapant les militants et en les mettant sur le côté.

Après plus de vingt minutes, et alors que la tension est à son paroxysme, les policiers sont arrivés sur place. Après de longues minutes à attendre du renfort, les forces de l'ordre ont procédé au déblocage progressif et à l'interpellation des militants. La circulation a pu reprendre après plus de 35 minutes de blocage.