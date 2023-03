Greenpeace se mobilise contre l’exploitation minière des fonds marins

Au même titre qu’une vingtaine de villes en France, Greenpeace Lyon se mobilise "contre l’exploitation minière des fonds marins et le massacre des abysses."

L’action intervient alors qu’une nouvelle session de négociations internationales de l’AIFM (Autorité Nationale des Fonds Marins) a commencé ce jeudi, sur l’autorisation ou non de l’exploitation minière des océans. Ce sommet, qui a lieu en ce moment en Jamaïque, décidera si des entreprises privées pourront aller extraire métaux et minerais au fond des océans.

"Il faut désormais que la France et les pays anti-exploitation rallient une majorité de gouvernements et fassent bloc pour empêcher le déploiement de cette industrie (…) Nous avons une occasion unique d’empêcher une industrie polluante de voir le jour. Plus que jamais, la mobilisation de toutes et tous est primordiale", précise François Chartier, chargé de campagne Océans chez Greenpeace France.

Dans un communiqué, Greenpeace Lyon appelle à la mobilisation, ce samedi à partir de 14h, devant le musée des Confluences. Une pétition est également en ligne.