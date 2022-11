Lyon : des enseignes lumineuses éteintes par des collectifs comme Greenpeace ou Alternatiba

Samedi soir, des militants de Greenpeace, Plein la Vue et Alternatiba ont uni leurs forces dans une vaste opération visant la publicité. Et notamment celle qui reste allumée la nuit alors que la France se prépare à traverser un hiver plus rude qu’à l’accoutumée à cause de la crise énergétique.

"Laisser ce panneau allumé quand on nous demande de la sobriété, c’est absurde", pouvait-on lire sur des affichettes collées sur les panneaux éteints par les militants écologistes.

"On n'a pas besoin que vous nous montriez comment enfiler un col roulé, mais de mesures collectives, planifiées et à la hauteur", indiquait Charles de Lacombe, membre d’Alternatiba, s’adressant au gouvernement.

Dans la Métropole de Lyon, l'éclairage des publicités la nuit reste autorisé. Mais plus pour longtemps. A l'entrée en vigueur du nouveau règlement local de publicité en mars 2023, la grande majorité des enseignes devront les éteindre à l'arrêt de leur activité le soir. Une tolérance jusqu'à 23h sera accordée dans les centre-villes des communes importantes de l'agglomération.