La Métropole de Lyon encadre la publicité sur son territoire : quel RLP présenté aux élus ?

Alors qu’une enquête publique avait été réalisée fin 2022, avec un avis négatif du rapporteur, la collectivité lyonnaise a modifié son Règlement local de publicité (RLP).

Ce règlement sera proposé aux élus métropolitains lors du conseil de la Métropole de ce lundi pour réduire la place de la publicité dans l’espace public.

Ainsi, la Métropole propose l’interdiction de la publicité numérique extérieure, des publicités lumineuses en toiture et des publicités sur les bâches de chantier, mais sans compter les bâches sur les Monuments Historiques gérés par l’Etat. La publicité privée sera aussi interdite autour de 95% des établissements scolaires.

Au-delà de ces interdictions, l’extinction des publicités dès 23h contre 1h du matin aujourd’hui, l’extinction des enseignes également à 23h dans les zones dites les plus animées en soirée et l’extinction des enseignes à 19h ou à l’arrêt de l’activité sur les autres territoires.

La taille des écrans numériques en vitrine sera limitée à 1 ou 2 mètres carrés avec seulement une diffusion d’images fixes. Enfin, il est également prévu de réduire de plus de 60% le nombre de panneaux publicitaires, ainsi que la taille des publicités à 4 mètres carrés maximum contre 10 mètres carrés aujourd’hui.

Si ce règlement local de publicité est voté lors du conseil métropolitain de ce jour, il sera effectif à partir du 4 juillet prochain. A noter que les publicités et les dispositifs lumineux et numériques en vitrine "disposent de deux ans pour être mis en conformité" précise la Métropole, et ce délai est porté à "6 ans pour les enseignes afin de laisser le temps aux professionnels et commerçants de prendre connaissance du règlement et s’y adapter".