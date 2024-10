Inondations au sud de Lyon : Greenpeace veut faire payer les entreprises pétro-gazières

Mais pour Greenpeace, il faut se poser la question suivante : "Qui doit assumer les coûts des intempéries qui se multiplient et ruinent aussi bien les particuliers que les petites entreprises et les pouvoirs publics ?"

Aux yeux de l'ONG, les intempéries survenues dans le Rhône jeudi et qui ont provoqué des inondations notamment à Givors, Grigny et Brignais sont le fruit du changement climatique. Et compte-tenu "de la responsabilité indéniable des entreprises pétro-gazières" dans ce dernier, il apparaît logique pour Greenpeace que ces groupes "doivent contribuer à financer la réparation des dommages causés".

Pour Michaël Gremaud, militant au groupe local Greenpeace Lyon : "Puisque les évènements climatiques extrêmes, comme les inondations que subissent aujourd’hui les Françaises et les Français, sont amené à se multiplier et s'intensifier du fait du réchauffement climatique, les entreprises dont c’est le fonds de commerce doivent prendre leurs responsabilités et payer pour les dégâts qu’elles ont causés".

Et de citer notamment TotalEnergies, qui a fait 19,9 milliards d'euros de résultat net en 2023, alors que dans le même temps "les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards aux assureurs".