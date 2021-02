Menus sans viande à Lyon : Greenpeace aimerait que la France prenne exemple sur la mairie écologiste

Le maire écologiste fait face aux critiques de son opposition, des agriculteurs et des bouchers mais aussi du gouvernement, qui a saisi le préfet du Rhône.

Greenpeace a décidé de s'en mêler. Dans un communiqué, l'ONG a décidé de dénoncer les réactions négatives "qui témoignent d'une posture idéologique de la part des ministres concernés et attestent d'une profonde méconnaissance du terrain, des enjeux de santé publique et de l'urgence climatique".

Car si Grégory Doucet a juré que la viande reviendrait dans les cantines quand l'épidémie de Covid-19 se sera calmée, Greenpeace aimerait au contraire que cette position soit élargie au reste du pays et "demande au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de revoir son positionnement en considérant la réalité de terrain en restauration collective et les études scientifiques : alors que les discussions vont s'ouvrir prochainement au sein de la commission spéciale au sujet du Projet de loi Climat et résilience, Julien Denormandie doit soutenir le "moins et mieux de viande" et l'introduction d'une option végétarienne quotidienne en restauration collective".

Greenpeace conclut en citant une étude qu'elle a commandé, datant de septembre dernier réalisée par le Basic, qui estime qu'introduire une option végétarienne permettrait de réduire "de 23% à 31% les émissions de gaz à effet de serre émis pour produire l'alimentation", à condition qu'au moins 40% des élèves choisissent cette option.