Suppression de la viande dans les cantines scolaires de Lyon : la décision de Grégory Doucet annulée par la justice

Ce jeudi, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire écologiste de temporairement exclure la viande des repas dans les cantines scolaires de la ville.

"Quelles que soient les circonstances, il ne peut être dérogé à la réglementation qui impose que des plats principaux carnés soient servis selon une certaine fréquence dans le cadre de la restauration scolaire", souligne le tribunal.

Pour rappel, entre le 22 février et le 2 avril 2021, Grégory Doucet avait banni la viande pour faciliter le service dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

L'affaire avait fait polémique, avec une manifestation d'agriculteurs devant l'Hôtel de Ville et un tacle appuyé du ministre de l'Agriculture de l'époque.

Ce n'est pas la première fois que le tribunal administratif s'exprime sur le sujet. En mars 2021, saisi en référé par des parents d'élèves, il avait rejeté les requêtes et validé ainsi cette mesure qui n'était "qu'exceptionnelle et transitoire".

Alors pourquoi l'annuler a posteriori suite aux recours d'un collectif de parents d'élèves et de la FDSEA ? Le recul peut-être, plutôt que sa première décision prise dans l'urgence.

Le tribunal a mis en avant "les dispositions applicables, en particulier celles de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, dont il résulte qu’au cours d’un cycle de vingt repas successifs et afin de garantir les apports en fer et oligoélément des enfants, il convient de proposer au moins quatre repas avec des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des abats de boucherie".

Et constate donc "que le menu unique mis en place par la ville de Lyon à partir du 22 février 2021 et jusqu’au 2 avril 2021, soit vingt-deux repas successifs, ne comportait aucun plat protidique composé de viande. Relevant en outre que les dispositions législatives et règlementaires adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas institué de dérogation aux obligations des services gestionnaires de cantines scolaires prescrites par l’arrêté du 30 septembre 2011, le tribunal écarte l’argumentation de la Ville de Lyon tenant à l’incohérence de ses dispositions avec les connaissances nutritionnelles actuelles et à l’absence de carences nutritionnelles induites par cette modification temporaire. Il considère enfin que les difficultés organisationnelles invoquées par la ville de Lyon ne constituaient pas, non plus, des circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux dispositions fixées par cet arrêté".