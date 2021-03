Menus sans viande dans les cantines de Lyon : pour Grégory Doucet, le ministre de l'Agriculture aurait "dû être viré sur-le-champ" 

La polémique des menus sans viande fait énormément réagir, mais plus seulement en France. Le mythique journal du New York Times s'est également penché sur le sujet en titrant sobrement, à l'américaine : "Une ville française a laissé tomber la viande des déjeuners des enfants. La nation a éclaté". En introduction, le journal fait une comparaison plutôt inattendue sur Grégory Doucet : "Sa mine malicieuse et un léger bouc font penser à l’un des trois mousquetaires d’Alexandre Dumas".

Le maire de Lyon, réaffirme a nos confrères américains que cette décision est "purement pragmatique". L'élu, qui mange "un peu de viande" et qui se qualifie de "fléxitarien", assure que le ministère de l'Education nationale lui "a forcé la main".

Cette polémique avait fait également suscité beaucoup de réactions de membres du gouvernement, comme Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui avait décidé de saisir le préfet du Rhône. L'édile écologiste n'est d'ailleurs pas tendre avec lui : "L'accusation de Julien Denormandie selon laquelle nous sommes antisociaux est un mensonge. Il a dit que nous refusions la viande aux personnes les plus pauvres, ce qui est faux. Il aurait dû être renvoyé sur-le-champ", conclut Grégory Doucet.