Suppression de la viande dans les cantines scolaires de Lyon : Grégory Doucet "regrette" l'annulation par la justice

Dans un communiqué, le maire écologiste "prend acte" et "regrette" cette décision de justice.

"En pleine crise sanitaire, la municipalité avait fait le choix de maintenir la restauration scolaire afin de permettre à l’ensemble des petits lyonnais de continuer de bénéficier de ce service. L’autre alternative aurait été comme dans d’autres villes, de ne pas fournir ce service public essentiel et ainsi, de laisser les familles sans solution.

Dans un contexte de pandémie mondiale, situation exceptionnelle s’il en est, la Ville de Lyon a considéré pertinent de mettre en place ce dispositif, déjà utilisé par le passé. Ce qui a motivé cette décision était de rendre possible ce service public tout en respectant l’enchainement complexe des protocoles sanitaires. La Ville de Lyon a ainsi pu fournir, à des centaines d’écoliers lyonnais, des repas chauds sans viande dans le respect de l’équilibre nutritionnel (avec protéines : poisson, œuf) et ce chaque jour de la semaine", poursuit l'édile lyonnais.

L'annulation par le tribunal administratif n'a toutefois "aucune incidence sur les menus que la Ville de Lyon propose actuellement aux petits lyonnais, à savoir le menu "Petit bouchon" (qui propose des repas végétariens et des repas à base de viande ou de poisson) et le menu "Jeune pousse" (composé de repas 100% végétariens)" puisque les repas sans viande n'avaient été servis qu'entre le 22 février et le 2 avril 2021.