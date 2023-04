Cédric Andrieux nommé à la direction du Ballet de l'Opéra de Lyon

L'Opéra de Lyon a ainsi considéré 63 candidatures venant de 26 pays.

Mais c'est finalement un Français qui a été choisi à l'unanimité. Ce jeudi, on apprend que Cédric Andrieux devient directeur du Ballet de l'Opéra de Lyon. Il succède à Julie Guibert, qui a occupé ce poste durant trois ans.

"Tous et toutes saluent la qualité du projet présenté par Cédric Andrieux qui affirme le riche héritage du répertoire de la compagnie, avec notamment la reprise de pièces emblématiques comme d’autres plus rares. Il place au cœur de son projet la création tout en impulsant des projets innovants avec d’autres champs artistiques, y développe des actions de médiation et d’inclusion et réfléchira avec un ensemble de partenaires du monde chorégraphique à un modèle de ballet écologique et responsable. Il aura à cœur de se consacrer à l’épanouissement des interprètes de la compagnie tout en assurant la stabilité, le rayonnement et l’excellence du Ballet de l’Opéra de Lyon", est-il indiqué dans un communiqué de presse.

Cédric Andrieux, passé par la compagnie de Merce Cunningham à New York mais aussi au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, prendra ses fonctions le 16 août prochain.

Il était déjà passé par le Ballet de l'Opéra de Lyon en 2007, mais en tant que danseur. Le voilà désormais aux manettes de cette prestigieuse institution.

A noter que désormais, tous les Ballets de France sont dirigés... par des hommes.