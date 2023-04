L’Opéra de Lyon fermé un mois cet été par manque de moyens

Pendant un mois, l’Opéra de Lyon ne résonnera pas. Et à cause de ce déficit budgétaire, trois évènements n’auront finalement pas lieu. Parmi eux, "Backstage", une journée portes ouvertes initialement prévue le 6 mai, l’opéra "On purge Bébé !" qui devait être joué du 5 au 17 juin et qui sera reprogrammé à une saison ultérieure et le Festival du Péristyle prévu quant à lui du 22 juin au 5 août. Tous les autres spectacles et évènements programmés sont pour l’instant maintenus à l’Opéra de Lyon.

Dans un communiqué de presse, l’Opéra explique avoir subi un cumul d’effets financiers : "Baisses de subventions, crise de l’énergie, inflation et crise sociale liée à la réforme des retraites ayant conduit à de nombreuses annulations de spectacles."

Ces mesures ont ainsi été prises pour limiter le déficit de 2023 et tenter de préserver la prochaine saison pour que tout puisse se passer normalement et que les spectateurs soient de nouveaux accueillis dans de bonnes conditions.