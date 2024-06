Près de Lyon : ce restaurant referme ses portes seulement six mois après sa réouverture

Le 5 décembre 2023, le restaurant Wok et Grill, situé au 13 avenue Salvador Allende à Bron, avait fermé une première fois à la suite d’un contrôle d’hygiène peu convaincant. Durant ce contrôle, 27 manquements à l’hygiène avaient été relevés entrainant la fermeture administrative des lieux par la préfecture qui avait mis en avant un "manquement grave à l’hygiène". On lui reprochait notamment de mauvaises conditions de stockage, aucun nettoyage des locaux et des équipements et aucun dispositif de lavage de mains.

Le restaurant avait finalement pu accueillir de nouveau des clients six jours après sa fermeture après la correction des manquements.

Depuis sa réouverture à la mi-décembre, le restaurant n’a plus fait de bruit jusqu’à sa seconde fermeture le vendredi 14 juin 2024, rapporte le Progrès. De nouvelles mesures correctives sont demandées à l'établissement, similaires aux précédentes.