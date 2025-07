Venus en nombre, les gendarmes surprennent les vacanciers sur cette base de loisirs près de Lyon : ce qu’ils ont découvert

Le samedi 26 juillet, entre 13h et 16h, les gendarmes ont mené une opération anti-délinquance sur la base de loisirs Wam Park, à Condrieu. Malgré une météo incertaine, les militaires ont contrôlé une trentaine de véhicules et tous leurs passagers.

L’intervention a mobilisé un important dispositif, sous réquisitions des procureurs de Lyon et de Vienne. "Cette opération conjointe entre les gendarmes de la compagnie de Vienne, COB St Clair du Rhône (38), et de la compagnie de Givors, brigade d'Ampuis (69)" a impliqué six gendarmes isérois, quatre rhodaniens, trois membres du PSIG de Givors, et un maître-chien venu de Meylan.

Malgré une fréquentation réduite en raison du temps incertain, les gendarmes ont tout de même constaté plusieurs infractions.

En effet les résultats de cette opération sont loin d’être anecdotiques. Les gendarmes ont notamment constaté une conduite sous stupéfiants, une autre sous l’empire de l’alcool, une détention de produits stupéfiants, ainsi qu’un port d’arme illégal. Plusieurs infractions au code de la route ont également été relevées.

Les gendarmes préviennent : "De nouvelles opérations devraient avoir lieu au cours de l'été."