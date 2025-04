Opération coup de filet dans les gares du Rhône : les chiens ne se sont pas trompés

Un passager, un sac, et 345g de résine. C’est ce qu’ont flairé Spike et Orion, les chiens des unités cynophiles mobilisées par les gendarmes de la BMTC (Brigade Mobile des Transports en Commun) du Rhône lors d’une opération d’envergure les 8 et 9 avril.

Ces contrôles ont été menés dans les transports ferroviaires et les gares du département, sur réquisitions du procureur de la République, en lien avec l’association européenne RAILPOL, qui coordonne les polices ferroviaires de 22 pays.

Au total, 570 personnes ont été contrôlées par les gendarmes. Six infractions liées aux stupéfiants ont été relevées, dont une particulièrement marquante : un individu en situation irrégulière a été retrouvé en possession de 345g de résine de cannabis.

Placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, il a été présenté au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône. Ce detrnier a finalement été condamné à 9 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai.