Vignettes Crit’Air à Lyon : une opération de contrôle de la ZFE menée quai Jules Courmont

L’opération était avant tout pédagogique. Pendant près d'1h15, les forces de l’ordre ont mené un travail d’information auprès des conducteurs, leur rappelant que la ZFE est active 24h/24 et 7j/7 et couvre plusieurs communes, dont Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux.

La préfecture rappelle également que "pour circuler dans la ZFE, il est indispensable d’avoir une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2". Les véhicules n'étant pas en conformité s'exposent à une amende de 68 € pour les voitures et 135 € pour les poids lourds.

Ainsi, une quinzaine de véhicules contrôlés n’affichaient pas de vignette Crit'Air — désormais obligatoire – bien que certains d’entre eux étaient autorisés à circuler dans la ZFE.

Dix autres voitures roulaient avec un classement Crit’Air 3 ou plus, sans avoir demandé de dérogation alors que cela aurait été possible. En ce sens, les policiers présents ont principalement informé les automobilistes sur les règles en vigueur et les obligations liées aux vignettes Crit’Air.

"Ensemble, agissons pour améliorer la qualité de l'air et la mobilité durable à Lyon et sa métropole !", insiste la préfecture.