Maison Vessière fermée administrativement à Lyon : "certains points nous interpellent"

La direction de la Maison Vessière indique dans un premier temps que seul l’établissement situé avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon est concerné par l’inspection des services de la DDPP.

Ces derniers ont relevé en début de semaine la présence de cafards et de déjections de rongeurs. Parmi les autres points inquiétants concernant l'hygiène des lieux, la détention de denrées non conformes a été constatée.

Une série de mesures correctives a été communiquée aux gérants de la boucherie. L'enseigne qui a pignon sur rue ne pourra pas rouvrir avant d'avoir retrouvé une hygiène impeccable, constatée et validée par la DDPP.

"Nous nous mettons à la disposition des autorités compétentes pour répondre à leurs demandes, cependant, certains points nous interpellent et nous sollicitons un échange avec les services officiels pour élucider ces sujets. Nous mettons tout en œuvre pour une réouverture la plus rapide possible", indique ce jeudi la Maison Vessière.