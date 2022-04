Tirs de mortier sur la mairie de Lyon 4e : Wauquiez, syndicats et préfet chargent Doucet sur sa réaction

Laurent Wauquiez (LR) est revenu ce vendredi sur les évènements qui ont marqué la soirée de l'élection présidentielle dans le 4e arrondissement de Lyon dimanche dernier.

Pour rappel, plusieurs centaines de personnes vêtues de noir avaient déambulé dans le quartier des Pentes en scandant des slogans d'ultra-gauche avant d'atteindre le boulevard de la Croix-Rousse. Là, les manifestants belliqueux ont tiré au mortier d'artifice sur un équipage de police municipale qui défendait la devanture de la mairie du 4e arrondissement de Lyon.

Le maire EELV de la Ville, Grégory Doucet, avait alors mis en cause la lenteur de la police nationale à intervenir sur les lieux. Cette sortie parue sur le site ActuLyon avait fait bondir le préfet du Rhône Pascal Mailhos.

"Pendant combien de temps le maire va-t-il continuer à se défausser de ses responsabilités et quand va-t-il enfin assumer d'installer des caméras, comme nous le proposons, pour protéger les habitants et la police ?", s'est à son tour indigné Laurent Wauquiez. Le chef de la Région a en effet mis en place un dispositif d'aides financières destinnées aux communes qui souhaitent améliorer leur système de vidéosurveillance.

Pendant combien de temps le maire va-t-il continuer à se défausser de ses responsabilités et quand va-t-il enfin assumer d'installer des caméras, comme nous le proposons, pour protéger les habitants et la police ?https://t.co/eM8OS3ibq7 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) April 29, 2022

Une position corroborée par les syndicats CFTC Police Municipale et FO Police Municipale. L'intersyndicale de la Police Municipale de Lyon a souhaité apporter "son soutien" au préfet Mailhos. "Non, l'Etat n'a pas fait défaut", est-il écrit dans un communiqué.

"Contrairement à ce qu'affirme le maire de Lyon, non les forces de police nationale ne sont pas arrivées 20 minutes après les violences commises par les anarchistes/antifas", une affirmation que la rédaction de LyonMag, présente sur les lieux, est en mesure de confirmer. "Oui, il faut des caméras à Lyon 4, nous étions en danger et le manque de caméra est une des causes", ont poursuivi les syndicats en rappelant l'offre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Deux collègues policiers municipaux ont été blessés. Le maire, l'élu à la sécurité (Mohamed Chihi, ndlr), les autorités ne s'en sont pas inquiétés plus que cela", ajoutent-ils. Et de conclure par un solennelle "nous sommes en danger", notamment à cause du manque d'effectifs et de directives claires.