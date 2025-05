Lyon : une coupure d'électricité durant trois heures ce samedi à la Croix-Rousse

Après avoir subi les affrontements entre forces de l'ordre et participants au Carnaval des Pentes, ainsi que les dégradations de mobiliers urbains vendredi soir, certains n'avaient plus d'électricité samedi matin.

Pas moins d'une vingtaine de rues du 4e arrondissement de Lyon étaient concernées par cette panne d'ampleur. Soit des centaines de riverains qui n'ont retrouvé l'accès à l'électricité qu'au bout de trois heures, en fin de matinée.

Enedis n'a pas communiqué l'origine de la panne, on ne sait pas si elle est liée ou non aux débordements du Carnaval des Pentes qui avait rassemblé plus de 650 participants défilant contre l'extrême-droite, malgré l'interdiction préfectorale.