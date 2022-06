Yannick Jadot en soutien des écologistes à Lyon : "il faut aller chercher les électeurs"

Ce jeudi, dans le 3e arrondissement de Lyon, Marie-Charlotte Garin, Benjamin Badouard et Hubert Julien-Laferrière attendaient un soutien de taille. Les candidats EELV et écologistes aux élections législatives 2022 ont accueilli Yannick Jadot pour faire le tour du temple de la gastronomie.

Peu de monde était au courant de cette déambulation autour des étals, et c'était volontaire. "Venir ici, c'est aller voir nos commerçants, notre patrimoine culturel", a expliqué Marie-Charlotte Garin entre deux conversations avec les professionnels du secteur. Et de poursuivre "c'est avoir des échanges plus authentiques et de proximité avec nos artisans. On a des retours positifs depuis ce matin et on partage les inquiétudes des producteurs sur le réchauffement climatique".

Après une première dégustation de vin blanc, Yannick Jadot a réaffirmé la confiance qu'il porte aux candidats de son parti entre Rhône et Saône. "On connaît l'engagement et la mobilisation écologiste sur Lyon. On est dans une région qui est extrêmement impactée par les changements climatiques", a-t-il assuré.

Le taulier vert a expliqué que cette stratégie de terrain était la bonne pour les deux dernières semaines de campagne. "Il faut aller chercher les électeurs (...) il ne faut pas se laisser endormir par cette platonie organisée par Emmanuel Macron depuis sa réélection", a-t-il poursuivi. C'est pourquoi il n'a pas voulu convier les médias nationaux ce jeudi : "je veux que ma présence serve les candidats et non pas relancer un débat national qui s'est fini avec la présidentielle (il avait récolté 4,63% des suffrages au premier tour)".

Aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet, Yannick Jadot a particulièrement appuyé sur les qualités de Benjamin Badouard, de Marie-Charlotte Garin et d'Hubert Julien-Laferrière : "ce sont des candidats extrêmement engagés, impliqués depuis très longtemps sur les questions écologiques. Ils articulent parfaitement ces enjeux".

De leur côté, les trois candidats écologistes dans le Rhône ont assuré "être concentrés à dix jours du premier tour (...) on est confiants dans le fait que le travail soit bien fait jusqu'au bout", et ce, peu importe le résultat.