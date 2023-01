Une enquête interne lancée par EELV contre Axel Marin, élu à la Région

Son comportement visiblement trop brusque au goût de ses collègues et collaborateurs fait désormais l'objet d'une enquête interne au sein d'Europe-Ecologie Les Verts.

Selon Médiacités, la cellule qui étudie les accusations de harcèlement et de violences qui lui sont remontées s'est attelée à déterminer si Axel Marin peut continuer à évoluer au sein du parti et du groupe au conseil régional.

Cette annonce intervient alors que l'élu, qui fut directeur de campagne de Bruno Bernard durant les élections métropolitaines 2020, venait d'être réintégré aux échanges du groupe.

Axel Marin aurait été dénoncé à EELV par des militants écologistes qui auraient répété cet automne les accusations initiales dont il avait fait l'objet.

Pour rappel, Axel Marin avait créé une ambiance qualifiée de toxique au sein du groupe à la Région, en mettant trop de pression sur certains élus et collaborateurs pas assez présents ou travailleurs à son goût. La conseillère régionale Anaïs Widiez, qui habite pourtant non loin de l'Hôtel de Région à Lyon, faisait partie des cibles d'Axel Marin qui lui reprochait de ne pas suffisamment s'impliquer et de sécher trop souvent les sessions de travail. Des observations qui provoquaient une "souffrance" chez l'intéressée.

Aucune plainte n'a jamais été déposée.

Axel Marin de son côté n'a pas protesté. Il ne s'est pas non plus étalé dans la presse et a accepté sa mise en retrait, ainsi que le suivi d'une formation sur les risques psycho-sociaux au travail.

A nos confrères, celui qui siège aussi dans l'opposition au conseil municipal de Meyzieu a indiqué vouloir profiter de cette enquête pour clarifier sa situation auprès de la cellule d'EELV.