"Pressions psychologiques" et "harcèlement moral" : la Région signale un élu écologiste au procureur

Et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aime rajouter des pièces dans la machine.

Alors que les conseillers régionaux sont réunis à l'Hôtel de Région à Lyon ces jeudis et vendredis, on apprend que la collectivité, par le biais de la direction générale des services, a dénoncé le comportement d'un élu auprès du procureur de la République de Lyon au titre de l'article 4132-23 du code général des collectivités territoriales.

C'est Axel Marin qui s'est retrouvé dans le viseur de Laurent Wauquiez. Ancien co-président déchu du groupe écologiste, l'élu de Meyzieu avait été écarté par ses pairs à cause de son comportement jugé problématique. Récemment réintégré à la vie du groupe, il avait été obligé de suivre un stage de sensibilisation au management.

Pas suffisant aux yeux des Républicains qui évoquent auprès du parquet lyonnais des "pressions psychologiques", des "chantages répétés" et du "harcèlement moral" présumés de la part d'Axel Marin sur les autres élus EELV ou des collaborateurs.

"Ces faits graves ayant eu lieu au sein des locaux du conseil régional, et concernant des collaborateurs affectés au sein de ce groupe, sont susceptibles d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de ces agents susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale et de compromettre leur avenir professionnel au sein de leur groupe", indique le DGS dans son courrier au procureur.

En parallèle, le parti Europe Ecologie-Les Verts avait également été saisi par des militants qui regrettaient que l'affaire ait été réglée en interne par le groupe à la Région. Une enquête de la cellule qui étudie les accusations de harcèlement et de violences est en cours.