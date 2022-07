Législatives : des recours déposés contre l’élection des députés du Rhône Sarah Tanzilli et Alexandre Vincendet

Et parmi eux, trois concernent le Rhône.

Dans la 13e circonscription, la victoire de la députée Renaissance Sarah Tanzilli est contestée par Frédéric Boinet.

Cet habitant de Genas est un habitué des recours en justice. Il en avait déposé deux suite aux élections municipales 2020 de sa commune pour protester contre la victoire du maire Daniel Valéro, allant jusqu’au Conseil d’Etat. Puis rebelote l’an dernier après les élections départementales, ce qui avait poussé Daniel Valéro à porter plainte pour harcèlement. Autant dire que Sarah Tanzilli doit être ravie d’être devenue la nouvelle cible du citoyen tatillon…

Les deux autres recours rhodaniens concernent la même circonscription : la 7e du Rhône où Alexandre Vincendet (LR) a battu Abdelkader Lahmar (NUPES) pour devenir député. Un mandat qui va l’obliger à quitter celui de maire de Rillieux-la-Pape. C’est d’ailleurs une élue rillarde d’opposition qui l’attaque. Elise Sabin, associée à Cyril Radix, contestent le résultat du scrutin.

Proches d’Abdelkader Lahmar, ils ont expliqué au Progrès que selon eux, Alexandre Vincendet avait utilisé les moyens de la Ville de Rillieux pour faire campagne. Le cinquantenaire de la commune, organisé le 18 juin, veille de second tour, leur reste notamment en travers de la gorge.

Le second recours de la 7e circonscription est l’oeuvre de Nordine Gasmi, élu d’opposition à Vaulx-en-Velin et candidat éliminé dès le premier tour. Il avait obtenu 1,93% des voix. Lui aussi n’en est pas à son recours d’essai. Déjà en 2020, il avait réclamé l’annulation des municipales vaudaises après sa défaite.

Les trois recours trouveront-ils grâce aux yeux de la justice ? Si oui, il faudra peut-être revoter dans les 7e et 13e circos du Rhône. Il est à noter que Sarah Tanzilli et Alexandre Vincendet avaient largement remporté leur victoire au second tour.