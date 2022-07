Une pétition lancée pour soutenir Warren Dalle, poursuivi pour avoir fait des tags pro-NUPES à la craie près de Lyon

Cette figure des Gilets Jaunes lyonnais a participé à la campagne des élections législatives en étant suppléant de la socialiste Michèle Edery dans la 10e circonscription du Rhône.

Et c’est pour avoir tracé au sol à l’aide d’une craie le symbole V de la NUPES que Warren Dalle a reçu la visite à son domicile de Brignais de quatre gendarmes pour une perquisition. Il a ensuite été entendu lors d’une garde à vue après avoir remis aux militaires six bombes de peinture à la craie et des pochoirs.

Dans une interview accordée à Le Média, le jeune insoumis a indiqué qu’une plainte avait été déposée par les mairies de Brignais et Chaponost, entraînant l’ouverture d’une enquête. "Je ne ne considère pas avoir dégradé du service public, je considère que j’ai fait un service civique (…) pour amener les gens à voter", a expliqué Warren Dalle à Le Média.

En plus du soutien de Jean-Luc Mélenchon, une pétition en ligne a été lancée pour exiger "la fin immédiate des poursuites" contre l’ancien suppléant. Plus de 500 personnes ont déjà signé pour dénoncer ce qu’elles considèrent être une "instrumentalisation de la justice contre des militants politiques".