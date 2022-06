Législatives dans le Rhône : Reconquête! appelle à une union de la droite

Suite aux résultats du second tour des législatives dimanche dernier, le coordinateur départemental Reconquête! du Rhône, Olivier Pirra, dénonce, dans un communiqué, une "situation [qui] promet un quinquennat compliqué entre une opposition NUPES hétéroclite qui se délite déjà et des députés de droite finalement plus nombreux que ce qui était envisagé mais encore divisés."

Sa solution ? "Une union des droites et des patriotes du RN aux LR […] en passant par Reconquête! et DLF […] sur la base d’un programme commun", propose-t-il. "Si alliance il y avait eu, nous aurions pu espérer une majorité de députés patriotes à l’assemblée nationale", regrette le coordinateur.

Olivier Pirra appelle donc "les représentants, élus et cadres des partis à se rencontrer et discuter." Ce rendez-vous, sans engagement, serait "indispensable pour l’avenir de la France."

L’objectif est de "travailler avec tous les patriotes sincères pour enrayer le déclin de la France." Sécurité, éducation, pouvoir d’achat sont, entre autres, dans les priorités de Reconquête! à l’Assemblée nationale.

Cependant, pour Olivier Pirra, avant de parler union, il faut faire des choix : "Les Républicains du Rhône vont devoir rapidement trancher entre une accommodation avec Emmanuel Macron ou une opposition déterminée."

Enfin, le coordinateur de Reconquête! félicite les nouveaux députés LR Nathalie Serre (8e circonscription), Alexandre Portier (9e circonscription) et Alexandre Vincendet (7e circonscription) pour leur victoire.