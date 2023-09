Lyon : Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête ! pour les Européennes

Après avoir quitté la politique en 2017, Marion Maréchal avait soutenu la candidature d’Éric Zemmour à la précédente élection présidentielle. Dans un entretien au Figaro, l’ancien candidat a annoncé ce mercredi le nom de celle qui représentera donc son parti politique pour les prochaines élections. Ce dernier a notamment expliqué sa volonté de nommer la fondatrice de l’ISSEP : "Marion Maréchal a du talent. Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la jeune génération, venue de tous les partis de droite, qui m'a rallié pendant la présidentielle et qu'ils fassent le plus haut score possible."

Au journal télévisé de TF1 ce mercredi, la nièce de Marine Le Pen s’est exprimée sur son choix de rallier Éric Zemmour : "J’ai rejoint Reconquête pour défendre notre identité, la famille, les libertés économiques, l’entreprise."

Priorité de l’ancien éditorialiste, un "référendum sur l’immigration" que Marion Maréchal devra défendre le 9 juin 2024.