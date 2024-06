Législatives dans le Rhône : Reconquête! présente 11 candidats contre ceux du RN

Reconquête! et Eric Zemmour ont décidé d'investir 330 candidats pour les élections législatives dont 11 dans le Rhône. Et tous se présentent face à des candidats du RN, y compris sur les circos où le parti de Jordan Bardella a des chances d'accéder au second tour voire de l'emporter.

"Dans le grand combat qui s'annonce, toutes les forces de droite, sans exception, doivent impérativement se mobiliser. C'est donc avec le sens du devoir que nous allons nous lancer dans cette bataille cruciale pour la survie de notre pays", commente le délégué départemental du Rhône de Reconquête!, Xavier Fourboul.

Ce dernier, candidat dans la 8e circonscription, l'un des territoires favorables au RN, estime qu'il faut "continuer d'imposer dans le débat public les vérités qui ne seront portées par personne d'autre".

Les candidats Reconquête! dans le Rhône :

1ère circonscription du Rhône : Brandon Alves

2e circonscription du Rhône : Vanessa Etienne

3e circonscription du Rhône : Marie Rilly

4e circonscription du Rhône : Armande Torrent

5e circonscription du Rhône : Mathieu Bazin

7e circonscription du Rhône : Régine Benon

8e circonscription du Rhône : Xavier Fourboul

10e circonscription du Rhône : Irène Berenyi Geley

12e circonscription du Rhône : Noémie Gallice

13e circonscription du Rhône : Océane Gigarel

14e circonscription du Rhône : Blandine Riha