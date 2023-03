Lyon : un poste de police attaqué ce jeudi soir

Après les affrontements à Sainte-Soline, plus de 3000 personnes se retrouvaient sur les berges du Rhône pour dénoncer le comportement de certains policiers dans leur répression des mouvements sociaux de ces dernières semaines. Plusieurs associations et partis politiques à l'instar d'Europe Ecologie-Les Verts y participaient. Le lieu de rendez-vous initial était le quai devant la préfecture, mais la préfète Fabienne Buccio avait pris un arrêté pour interdire l'accès à ce secteur.

Un cortège de 400 personnes s’est ensuite rendu en Presqu’île et sur les Pentes de la Croix-Rousse, toujours avec des drapeaux de partis dans ses rangs. Puis les casseurs ont pris le relais pour un nouveau jeu du chat et de la souris avec les forces de l’ordre. Sur son chemin, le groupe a pris pour cible un poste de police municipale de la rue Terme. Sa devanture a fait l’objet de tags et de dégradations.

Du gaz lacrymogène a été utilisé pour disperser les individus les plus virulents, qui ont commis de nombreux feux de poubelles. Au moins deux interpellations ont pu être menées sur place. La manifestation sauvage s'est ensuite conclue à la Croix-Rousse.