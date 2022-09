Affaire Arthur Naciri : prison avec sursis requise contre les policiers violents à Lyon

Ce jeudi après-midi, Arthur Naciri a enfin vu ses agresseurs présumés être jugés. Après quatre renvois du dossier, le tribunal judiciaire de Lyon a entendu les différents protagonistes de cette manifestation de décembre 2019 qui a mal tourné.

Pour rappel, Arthur Naciri, qui ne participait pas au mouvement contre la réforme des retraites, avait été agrippé par des policiers au niveau de la place Bellecour. Le jeune homme était réapparu le visage ensanglanté, les coups portés au visage par les forces de l’ordre, notamment avec une matraque, lui avaient fait perdre neuf dents.

Poursuivis pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", les deux fonctionnaires de la BAC identifiés par Arthur Naciri ont nié les faits. Comme ils l’avaient fait devant les enquêteurs de l’IGPN.

L’un des policiers a expliqué avoir attrapé le jeune homme "parce qu’il faisait le clown". Ce qu’il s’est passé ensuite, il dit ne pas savoir. "Depuis trois ans je dois justifier la bêtise d’un autre", déclarait-il face aux juges.

C’est son collègue qui est soupçonné d’avoir frappé la victime. "S’il y a eu des violences, elles étaient nécessaires, légitimes et maîtrisées" face à un Arthur Naciri "qui s’est débattu" a-t-il rétorqué, tout en déclinant toute responsabilité.

Leur avocat Laurent-Franck Liénard a, face aux journalistes, expliqué qu’aucune preuve ne pouvait permettre de faire condamner ses clients : "Arthur Naciri s'est mangé le sol, on ne peut rien déterminer de plus".

Quelques dizaines de policiers avaient fait le déplacement pour soutenir leurs collègues à l’audience.

Malgré cet aplomb, la version des prévenus n’a visiblement pas convaincu le parquet qui a requis 10 mois de prison avec sursis à leur encontre. L’avocat de la défense a lui plaidé la relaxe.

"Les policiers disent que j’ai été violent, je ne faisais que passer et la manifestation était en train de se terminer. Dire que je me suis débattu, ce sont des mensonges", a indiqué Arthur Naciri de son côté. La victime a expliqué avoir encore la cloison nasale déviée, il n’a plus les moyens financiers pour se soigner après avoir déjà déboursé des milliers d’euros en frais dentaires.

Le jugement, mis en délibéré, sera connu le 24 novembre prochain.