Affaire Arthur Naciri : épisode 5 du symbole des violences policières présumées à Lyon

Renvoyé à quatre reprises, le dossier sulfureux pourrait conduire à la condamnation de deux policiers de la BAC s'ils venaient à être reconnus coupables de violences sur le jeune homme de 26 ans aujourd'hui.

Les faits sont connus puisqu'ils ont été largement relayés par les médias depuis 2019 et surtout fin 2020, lorsque le premier procès avait été renvoyé.

Arthur Naciri avait été attrapé et roué de coups alors qu'il passait devant les policiers qui intervenaient sur une manifestation de gilets jaunes place Bellecour. Lui jure n'avoir rien fait pour mériter cela, la version des forces de l'ordre est différente et l'accuse de les avoir provoquées. Frappé au visage, Arthur Naciri a perdu neuf dents et a eu la mâchoire brisée. Il avait alors subi plusieurs opérations, pour un total de 25 000 euros, dont seulement 30% ont été pris en charge. A ce jour, on ne sait toujours pas si une arme a été utilisée ou non.

Les images le montrant hagard, la bouche en sang, ont fait le tour du monde.

Les deux policiers n'ont pas été suspendus ou exclus par leur hiérarchie. L'un d'entre eux a même été promu depuis 2019.

Si les juges daignaient enfin mener l'audience ce jeudi, l'affaire ne serait pas totalement terminée. Car en mai dernier, Arthur Naciri avait porté plainte contre X pour menaces. Le père de l'un des policiers était allé le voir dans la salle des pas perdus et, avec le doigt sur la bouche, l'avait incité à garder le silence. Le tout devant la caméra de France 3.

Symbole de la lutte contre les violences policières, le procès fera l'objet au préalable d'une manifestation relayée par l'ultragauche : un appel au rassemblement dès 14h devant le tribunal lyonnais pour soutenir Arthur Naciri a été lancé.