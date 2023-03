Casseurs et violences policières : le torchon brûle entre la préfecture et EELV Lyon

EELV Lyon a en effet dénoncé "les violences policières inacceptables constatées auprès des citoyennes et citoyens pacifiques lors de la manifestation du 23 mars en opposition à la réforme des retraites". Dans le détail, le parti évoque une nasse, "pratique dangereuse que le Conseil d'Etat a jugé illégale" qui s’est déroulée dans l’après-midi place Bellecour "alors que des organisations syndicales et des manifestants pacifiques étaient toujours sur place". Une sortie des manifestants était toutefois possible côté Vieux Lyon.

Les membres d’EELV Lyon se disent "conscients des violences commises de part et d’autre" tout en rejetant la faute sur le gouvernement coupable d’une "violence sociale et démocratique".

Les écologistes poursuivent avec un appel au calme, rappelant "que la violence n'est jamais une solution : nous réaffirmons notre soutien à l'intersyndicale et au mouvement social pacifiste et non-violent. Si la colère est légitime face à la brutalité du gouvernement et à celle de certains policiers, nous réaffirmons que cette colère doit trouver un débouché démocratique, non-violent et respectueux des personnes et des institutions, comme principe fondamental de cohésion sociale dans notre république démocratique".

"Ces derniers jours, les médias locaux ont recensé plusieurs violences policières flagrantes. Ces actes, visant à réprimer le mouvement social et à intimider des manifestant.es pacifiques pour l'immense majorité, nous sont insupportables", conclut le co-secrétaire d'EELV Lyon et vice-président de la Métropole, Philippe Guelpa-Bonaro.

Une prise de position ambiguë pour certains, notamment la préfecture du Rhône qui a rapidement réagi via, là-encore, un communiqué de presse. La préfète Fabienne Buccio condamne "fermement les propos inadmissibles tenus ce soir par EELV Lyon. De telles déclarations ne sont pas dignes d'une formation politique alors que 58 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jeudi lors d'attaques violentes au cours des opérations de maintien de l'ordre menées pour la protection des lyonnais" peut-on lire dans le texte.

"Les forces de l'ordre méritent notre respect, nos remerciements et toute notre gratitude alors même qu'ils protègent les lyonnais depuis plusieurs semaines face aux centaines d'individus violents qui se mêlent aux cortèges ou organisent des attroupements en vue de commettre des dégradations. Les forces de l'ordre ont agi sous mon autorité dans le cadre défini par le schéma national du maintien de l'ordre, de manière strictement proportionnée et nécessaire au regard des violences commises ce jour dans les rues de Lyon par près de 1000 individus hostiles. Leur engagement pour permettre l'exercice du droit fondamental de manifester leur fait honneur et retire toute crédibilité à la posture que reflètent les propos contenus par ce communiqué de presse. Je ne laisserai personne salir leur image" charge enfin Fabienne Buccio.

