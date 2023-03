Lyon : entre 22 000 et 55 000 manifestants contre la réforme des retraites, plus déterminés que jamais

Mais ce jeudi, à l'occasion de la neuvième mobilisation contre la réforme des retraites, le cortège, composé de 22 000 personnes selon la Préfecture, 55 000 selon les syndicats, était renforcé par la présence de nombreux casseurs.

Outre des dégradations commises sur certaines vitrines, notamment d'agences bancaires, des affrontements avec les forces de l'ordre ont rythmé le parcours entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour.

Les trémies devant l'Hôtel Dieu étaient fermées à la circulation après leur envahissement par les manifestants.

Des coupures de courant ont été effectuées dans le secteur de la place Bellecour, alors que des centaines de casseurs faisaient du rab après la manifestation.

Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi à 13h dans une interview sur TF1 et France 2 que la réforme va "poursuivre son chemin démocratique". Le président de la République a de nouveau rappelé l’importance de cette réforme et veut que le texte "rentre en vigueur d’ici la fin de l’année". Très impopulaire en ce moment, la Première ministre Elisabeth Borne a toujours la confiance du président et va concevoir un "programme législatif" plus concret.

Si Emmanuel Macron déclare respecter l’avis des syndicats, il est plus mitigé concernant les manifestants : "On ne peut accepter ni les factieux ni les factions." Par la même occasion, il veut condamner toutes les violences qui résultent des manifestations.

Cette mesure se révèle pour autant toujours autant "nécessaire" et le président veut "continuer à avancer, à marche forcée".

Les premières dégradations commencent lors de la manifestation contre la #ReformeDesRetraites L’établissement de la Société Générale de #Garibaldi a été dégradé lors du passage du cortège. pic.twitter.com/OlNWt9schk — Lyon Mag (@lyonmag) March 23, 2023

Le cortège arrive place Gabriel Peri à #Lyon

Les tensions sont toujours vives entre policiers et manifestants#manif23mars pic.twitter.com/MYtr7jLy5S — Lyon Mag (@lyonmag) March 23, 2023